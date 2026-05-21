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Mario Frias responde a Dino em rede social e diz que vai esclarecer viagem ao Exterior

Ministro do STF havia solicitado informações sobre a situação funcional do deputado, que está envolvido na polêmica do filme "Dark Horse"

Estadão Conteúdo

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