Lula veta projeto para reconhecer estágio como experiência profissional

Veto de Lula a projeto sobre estágio será analisado pelo Congresso. EVARISTO SA / AFP

Em tramitação desde 2019, o Projeto de Lei 2.762, que tinha como objetivo considerar o período de estágio como experiência profissional, foi vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (11).

Agora, o Congresso Nacional vai analisar o veto. Senadores e deputados poderão votar para derrubar ou manter a decisão de Lula.

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Ao vetar o projeto, o presidente argumentou que a proposta poderia tirar o foco principal do estágio, que é educativo e não um emprego formal. A decisão também cita riscos à autonomia de Estados e municípios, porque centralizaria a regulamentação no presidente.