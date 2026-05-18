Lula vai ao hospital Sírio-Libanês para acompanhamento de procedimentos feitos em abril

Lula segue na capital paulista nesta terça-feira (19) onde cumprirá duas agendas. EVARISTO SA / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta segunda-feira (18), para realizar um acompanhamento de dois procedimentos médicos realizados por ele em abril. De acordo com nota divulgada pelo hospital, Lula apresenta evolução satisfatória e não apresenta intercorrências.

No dia 24 de abril, Lula fez uma cauterização na cabeça para tratar uma queratose – retirada de acúmulo de pele. Este procedimento já tinha sido feito pelo presidente em fevereiro. Na ocasião, foi descoberto um carcinoma basocelular, um tipo de câncer que se origina nas células basais, retirado na operação.

No mesmo dia, o presidente também foi submetido a uma infiltração para tratar uma tendinite no polegar da mão direita.

De acordo com a nota do Sírio-Libanês, Lula vai manter suas atividades habituais e seguirá sendo acompanhado pela equipe médica dele.

Ele segue na capital paulista nesta terça-feira (19) onde cumprirá duas agendas. Às 9h30min, no bairro de Santana, ele vai participar da sessão de abertura do Encontro Internacional da Indústria da Construção (ENIC). Já às 14h30min, na Liberdade, o presidente vai lançar o programa Move Aplicativos, que cria linha de crédito para motoristas de apps.

Histórico médico de Lula

A queratose foi o sexto procedimento médico enfrentado por Lula desde o início do terceiro mandato, em janeiro de 2023.

Em julho de 2023, o presidente foi submetido a uma infiltração no quadril para aliviar dores provocadas por artrose, condição caracterizada pelo desgaste da cartilagem das articulações. O tratamento foi adotado antes da cirurgia que ele realizou meses depois.

Já em setembro de 2023, Lula passou por cirurgia para implantação de prótese no quadril, após intensificação das dores. O procedimento ocorreu em Brasília e foi seguido por período de recuperação com sessões de fisioterapia.

Em dezembro de 2024, o presidente foi operado às pressas após uma hemorragia intracraniana decorrente de um acidente doméstico ocorrido semanas antes. Ele foi submetido a uma craniotomia para drenagem de hematoma e permaneceu internado em unidade de terapia intensiva.

Em 30 de janeiro deste ano, realizou cirurgia de catarata, também na Brasília.