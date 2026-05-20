Lula sanciona leis que fortalecem a proteção às mulheres e cria cadastro de agressores; entenda

Lula sancionou leis que aumentam a proteção a mulheres durante cerimônia no Palácio do Planalto. Ricardo Stuckert / Presidência da República

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quarta-feira (20) três projetos de lei que endurecem as normas para proteção de mulheres vítimas de violência doméstica. O ato ocorreu no mesmo dia em que o presidente estabeleceu novas medidas relacionadas à atuação das big techs no Brasil.

Os projetos foram assinados em cerimônia no Palácio do Planalto, marcando os 100 dias do Pacto Nacional Brasil Contra o Feminicídio. Os textos entram em vigor após serem publicados no Diário Oficial da União (DOU), o que deve ocorrer nesta quinta-feira (21).

A seguir, entenda o que muda no Brasil a partir das novas leis.

Cadastro Nacional de Agressores

Quem for condenado por violência contra a mulher passará a integrar um cadastro nacional de agressores, que poderá ser acessado por autoridades de segurança de todo o Brasil. O registro reunirá dados como o nome do agressor, documentos pessoais, fotografia, impressões digitais e endereço.

Além disso, serão incluídos no cadastro os condenados com trânsito em julgado pelos crimes abaixo.

Feminicídio

Estupro, inclusive de vulnerável

Assédio sexual e importunação sexual

Lesão corporal

Perseguição

Violência psicológica

Violação sexual mediante fraude

Registro não autorizado da intimidade sexual

Afastamento do agressor

O segundo projeto altera a Lei Maria da Penha e expande as possibilidades que podem justificar o afastamento imediato do agressor, incluindo casos de violência moral, patrimonial e psicológica.

Entre as situações abrangidas pelo novo projeto de lei estão a chamada "vingança pornográfica", quando é feita a divulgação de informações falsas e a exposição da privacidade da vítima em ambientes profissionais ou públicos.

Lei de Execução Penal

O terceiro projeto assinado pelo presidente Lula altera a Lei de Execução Penal e aumenta a proteção de mulheres vítimas de violência doméstica, especialmente nos casos em que o agressor segue ameaçando ou volta a cometer violência contra a vítima mesmo após ser preso ou condenado.