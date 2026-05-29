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Lula sanciona lei que cria Universidade Federal Indígena 

A instituição contará com 10 cursos nas áreas de formação de professores, saúde coletiva e indígena, além de gestão territorial e ambiental. Atividades devem começar a partir de 2027

Agência Brasil

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