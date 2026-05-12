Lula pede que Trump entregue criminosos brasileiros que vivem em Miami

Declaração ocorreu durante o lançamento do programa Brasil contra o Crime Organizado. Marcelo Camargo / Agência Brasil/Empresa Brasil de Comunicação

Em pronunciamento durante o lançamento do programa Brasil contra o Crime Organizado, nesta terça-feira (12), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que pediu a Donald Trump que entregue ao país "criminosos brasileiros" que estão nos Estados Unidos.

— Eu disse ao presidente Trump: "Se você quiser combater o crime organizado de verdade, tem que começar a entregar alguns nossos (brasileiros) que estão morando em Miami" — declarou o petista, que complementou na sequência:

— É só querer discutir. Nós falamos que temos propostas de asfixia brasileira, de combater a lavagem de dinheiro, e parte das armas que apreendemos vem dos Estados Unidos.

O petista argumenta que o retorno de brasileiros condenados e que vivem nos Estados Unidos é importante para evitar a imagem de que "a desgraça toda" está do lado do Brasil.

Em outro momento, o presidente brasileiro também deixou em aberto a possibilidade do governo norte-americano cooperar com o combate ao crime organizado no Brasil.

— Disse ao presidente Trump que, se ele quiser participar, tem espaço. Mas vai ter que trabalhar em consonância com o que é decisão do governo do Brasil e da polícia brasileira — explicou.

Apesar das falas, Lula não citou nominalmente nenhum brasileiro que atualmente vive em Miami.

Programa Brasil contra o Crime Organizado

Reforço nas prisões

O principal ponto abordado no novo programa diz respeito ao sistema prisional. O programa prevê que o mesmo padrão de segurança das prisões federais seja implementado em presídios estaduais, para dificultar que chefes de facção presos deem ordens a criminosos que estão nas ruas.

— Diferentemente do passado em que as unidades prisionais eram apenas a ponta do iceberg, hoje é o centro, é o local onde tudo é formulado, gestado, de onde todas as ordens saem — afirmou o ministro da Justiça e Segurança Pública.

O governo mapeou 138 presídios em todos os Estados para onde devem ir os investimentos do programa. Serão comprados os seguintes equipamentos:

drones

scanners corporais

detectores de metais

bloqueadores de celulares

aparelhos de raio X

georradares

sistemas de áudio e vídeo

veículos

Segundo o ministro, 19% da população carcerária está nesses 138 presídios considerados estratégicos, além de 80% das lideranças dos grupos criminosos.

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Asfixia financeira

Para atacar a veia financeira das facções, a medida prevê a criação de uma estrutura fixa e centralizada focada em coordenar ações que possam identificar e inutilizar estruturas como empresas, fundos e cadeias logísticas utilizadas pelo crime.

Haverá a criação das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficcos) nacional, para operações interestaduais de alta complexidade e o fortalecimento das atuais Ficcos estaduais.

Além da expansão do Comitê Integrado de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos, prevê também o uso de novas ferramentas de análise criminal e a ampliação da alienação antecipada de bens do crime organizado, com leilões centralizados no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O cronograma prevê, entre abril e setembro, operações integradas mensais das Ficcos estaduais, operações da Ficco Nacional, instalação de Cifras nos Estados, soluções tecnológicas para extração de dados de dispositivos móveis, como telefones celulares, e avanço da alienação antecipada de bens confiscados dos criminosos.

Esclarecimentos de homicídios

Com a proposta, haverá padronização nos registros de homicídios, com o compartilhamento de bases de dados e o fortalecimento das polícias científicas e das perícias nos Estados para aumentar a taxa de resolução dos homicídios.

Além disso, está previsto fortalecimento do Instituto Médico Legal (IML). Estão previstas as seguintes entregas:

Aquisição de freezers científicos, viaturas refrigeradas, mesas de necropsia e mesas ginecológicas

Distribuição de 27 kits de comparação balística integrados ao Sistema Nacional de Análise Balística ( SINAB )

) Entrega de 45 kits de DNA

Equipamentos de identificação genética integrados à Rede de Bancos de Perfis Genéticos

Kits de coleta de material biológico e amplificação de DNA

Distribuição de 27 kits de cadeia de custódia com armários deslizantes e cromatógrafos para IMLs

Enfrentamento ao tráfico de armas