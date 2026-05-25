Lula faz sessão de radioterapia no couro cabeludo 

Lula seguirá suas atividades diárias "sem restrições", informa o hospital. EVARISTO SA / AFP

Correção: a sessão de radioterapia foi no Hospital Sírio-Líbanês em Brasília, e não em São Paulo como publicado entre as 11h e as 12h. O texto já foi corrigido

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou, nesta segunda-feira (25), por sessão de radioterapia no couro cabeludo. O tratamento é feito no Hospital Sírio-Libanês, na unidade de Brasília.

O tratamento começa cerca de um mês depois de Lula retirar uma lesão basocelular. Segundo o hospital, trata-se de um "tratamento complementar com radioterapia superficial preventiva no couro cabeludo".

A nota do hospital destaca que Lula "seguirá suas atividades diárias sem restrições". Veja abaixo a nota na íntegra

Histórico médico

Desde o início do terceiro mandado, Lula já passou por alguns procedimentos médicos. Em julho de 2023, o presidente foi submetido a uma infiltração no quadril para aliviar dores provocadas por artrose, condição caracterizada pelo desgaste da cartilagem das articulações.

Já em setembro de 2023, Lula passou por cirurgia para implantação de prótese no quadril, após intensificação das dores. O procedimento ocorreu em Brasília e foi seguido por período de recuperação com sessões de fisioterapia.

Em dezembro de 2024, o presidente foi operado às pressas após uma hemorragia intracraniana decorrente de um acidente doméstico ocorrido semanas antes. Ele foi submetido a uma craniotomia para drenagem de hematoma e permaneceu internado em unidade de terapia intensiva.

Em 30 de janeiro deste ano, realizou cirurgia de catarata, também na Brasília.

Já em fevereiro, o presidente passou pela cauterização no couro cabeludo para tratar uma queratose, lesão cutânea associada à exposição excessiva ao sol.

Mais recentemente, em 24 de abril, Lula fez retirada do acúmulo de pele na cabeça, dando seguimento ao tratamento da queratose.

Na mesma data o presidente fez uma infiltração no punho para tratar uma tendinite que afeta o polegar da mão direita do presidente.

Nota do hospital

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje, 25/05, no Hospital Sírio-Libanês, unidade Brasília. Após a retirada de lesão basocelular em 24/04/26, optou-se por tratamento complementar com radioterapia superficial preventiva no couro cabeludo, que teve início nesta segunda-feira.

O presidente seguirá suas atividades diárias sem restrições, mantendo acompanhamento pelas equipes médicas lideradas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio.

Dr. Rafael Gadia

Diretor de Governança Clínica