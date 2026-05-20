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Proteção contra crimes
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Lula estabelece novas regras para atuação de big techs no Brasil; entenda o que muda

Decretos exigem retirada rápida de conteúdos ilegais, criam canais de denúncia e visam proteger especialmente mulheres

Zero Hora

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