- Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniram nesta quinta-feira (7) na Casa Branca
- O brasileiro deixou a Casa Branca após cerca de três horas de reunião com Trump. Os presidentes não atenderam a imprensa, diferentemente do que estava previsto no cronograma inicial
- Lula chegou à Casa Branca às 12h12min (horário de Brasília), foi recebido por Trump e ambos seguiram para uma sala reservada com suas delegações
- Este foi o terceiro encontro entre os presidentes desde que Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos
Em Washington
Notícia
Lula e Trump se encontram na Casa Branca; acompanhe ao vivo
Os dois se encontram pela terceira vez desde que presidente dos EUA assumiu o mandato