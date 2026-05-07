Em Washington Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Lula e Trump se encontram na Casa Branca; acompanhe ao vivo

Os dois se encontram pela terceira vez desde que presidente dos EUA assumiu o mandato

07/05/2026 - 10h41min Atualizada em 07/05/2026 - 15h22min Compartilhar