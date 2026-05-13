Lula é desaprovado por 49% e aprovado por 46% dos brasileiros, aponta Quaest

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é desaprovado por 49% dos brasileiros, aponta pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (13).
Segundo o levantamento, a gestão do petista é aprovada por 46% da população, enquanto 5% dos entrevistados não souberam responder.
O resultado indica variação de dois pontos em relação a abril, quando o governo tinha 52% de desaprovação.
Veja os números:
- Desaprova o governo: 49% (eram 52% em abril e 51% em março)
- Aprova: 46% (eram 43% em abril e 44% em março)
- Não sabe/não respondeu: 5% (eram 5% em abril e em março)
Perfil
O índice de aprovação de Lula entre os as mulheres é de 48%, enquanto a desaprovação é 44%.
Já entre os brasileiros de 16 a 34 anos, 55% desaprovam e 41% aprovam.
Nas regiões, a popularidade do petista é maior no Nordeste, com 63%. O Sul lidera a desaprovação, com 61%, seguido do Sudeste, 54% e Centro-Oeste/Norte, 52%.
A Quaest entrevistou 2.004 brasileiros de 16 anos ou mais entre os dias 8 e 11 de maio. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00249/2026.