Lula é desaprovado por 49% e aprovado por 46% dos brasileiros, aponta Quaest

Desaprovação recuou dois pontos percentuais em relação a janeiro. Lula / YouTube / Reprodução

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é desaprovado por 49% dos brasileiros, aponta pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (13).

Segundo o levantamento, a gestão do petista é aprovada por 46% da população, enquanto 5% dos entrevistados não souberam responder.

O resultado indica variação de dois pontos em relação a abril, quando o governo tinha 52% de desaprovação.

Veja os números:

Desaprova o governo: 49% (eram 52% em abril e 51% em março)

49% (eram 52% em abril e 51% em março) Aprova: 46% (eram 43% em abril e 44% em março)

46% (eram 43% em abril e 44% em março) Não sabe/não respondeu: 5% (eram 5% em abril e em março)

Perfil

O índice de aprovação de Lula entre os as mulheres é de 48%, enquanto a desaprovação é 44%.

Já entre os brasileiros de 16 a 34 anos, 55% desaprovam e 41% aprovam.

Nas regiões, a popularidade do petista é maior no Nordeste, com 63%. O Sul lidera a desaprovação, com 61%, seguido do Sudeste, 54% e Centro-Oeste/Norte, 52%.