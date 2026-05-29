Política

Declaração em Sergipe
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Lula diz que vai reenviar ao Senado indicação de Jorge Messias ao STF

Advogado-geral da União foi rejeitado pelo plenário em abril, com 42 votos contrários e 34 favoráveis; presidente não informou quando enviará novo pedido

Zero Hora

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