Lula diz que vai reenviar ao Senado indicação de Jorge Messias ao STF

Jorge Messias ocupa atualmente o cargo de advogado-geral da União. Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (29) que pretende indicar novamente o advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

A declaração foi feita durante uma cerimônia sobre investimentos da Petrobras em Sergipe.

Embora não tenha informado quando enviará a nova indicação ao Senado, Lula afirmou ter ficado frustrado com a rejeição do nome de Messias. A vaga deixada por Luís Roberto Barroso ainda não foi preenchida.

— Fiquei triste quando rejeitaram, porque não foi por incompetência jurídica, porque ele tem ficha suja. Ele é um homem integro, mas foi derrotado por politica. E o que vai acontecer? Vou mandar o Messias outra vez — anunciou Lula.

Rejeição de Messias

Em abril, o Senado rejeitou a indicação de Messias ao STF por 42 votos contrários e 34 favoráveis. Desde 1988, nenhum indicado à Corte havia sido reprovado em plenário.

Antes da votação final, Messias havia sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado por 16 votos favoráveis, após uma sabatina de cerca de oito horas.