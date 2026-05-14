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Lula diz que pedido de dinheiro de Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro é "caso de polícia"

Presidente falou pela primeira vez sobre os diálogos que foram divulgados entre o senador e o dono do Banco Master

Zero Hora

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