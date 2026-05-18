Lula diz esperar parceria dos EUA para exploração de terras raras

Lula comentou que gostaria de ver Trump "parar de brigar" com líder da China. Marcelo Camargo / Agência Brasil/Empresa Brasil de Comunicação

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta segunda-feira (18) que espera atrair parcerias dos Estados Unidos para a exploração de terras raras em território nacional.

— Estamos nos tempos das terras raras. A gente vai ter que contar com a inteligência e a ciência para a gente dar um salto de qualidade — afirmou.

Lula também enfatizou que a exploração dos minerais deve ocorrer no território brasileiro e sob controle soberano do país.

— Aqui pode vir quem quiser, desde que tenham consciência de que o Brasil não abre mão da sua soberania. Os minerais críticos são nossos, as terras raras são nossas. Vamos explorar aqui dentro — ressaltou o presidente.

O depoimento ocorreu em Campinas, no interior de São Paulo, durante a inauguração de quatro novas linhas de luz síncrotron do acelerador de partículas Sirius, no CNPEM (Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais).

Trata-se de um "supermicroscópio". O equipamento, com componentes entre 85% e 90% produzidos no Brasil, é capaz de fazer uma análise em escala atômica de estruturas e apoiar estudos avançados em diferentes áreas.

De acordo com o Palácio do Planalto, as novas linhas irão ampliar a capacidade de pequisa em áreas estratégicas do país, como saúde, agricultura, clima energia, nanotécnologia e novos materiais. As informações são da CNN Brasil.

Além disso, o chefe do executivo comentou sobre a disputa entre Washington e Pequim, afirmando que gostaria de ver o presidente norte-americano, Donald Trump, “parar de brigar” com o líder chinês Xi Jinping e se associar ao Brasil.

O que são terras raras?

As terras raras são um grupo de 15 elementos químicos da tabela periódica com múltiplos usos em áreas de tecnologia, de isqueiros a carros elétricos e turbinas eólicas (outros dois elementos com propriedades químicas semelhantes por vezes são incluídos na lista, somando 17).

São átomos encontrados em alguns minerais que, por sua vez, formam rochas, solos e também podem ser achados em concentrações de cinzas de carvão.