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Lula anuncia fim da "taxa das blusinhas" para compras internacionais de até US$ 50

Novas regras devem entrar em vigor após a publicação oficial no Diário Oficial da União, prevista para ocorrer ainda nesta terça-feira 

Zero Hora

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Estadão Conteúdo

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