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Justiça mantém prisão preventiva de ex-secretário investigado por corrupção e associação criminosa em Uruguaiana

A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada um dia após a operação da Polícia Civil que levou à prisão do então integrante do governo municipal

Airton Lemos

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