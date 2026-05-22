Justiça italiana nega extradição de Carla Zambelli, diz advogado

Carla Zambelli estava presa na Itália desde de julho de 2025. NINO CIRENZA / ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A Justiça italiana negou nesta sexta-feira (22) o pedido de extradição de Carla Zambelli ao Brasil, afirma defesa da ex-deputada. A decisão também determina a libertação de Zambelli, prevista para acontecer neste sábado (23), segundo o advogado da brasileira ao g1.

Ainda de acordo com a defesa de Zambelli, o tribunal da Suprema Corte de Cassações da Itália anulou a decisão anterior, emitida pela Corte de Apelações da Itália. A decisão anulada aprovava a extradição da ex-deputada, a pedido do Supremo Tribunal Federal (STF). A Suprema Corte de Cassações ainda não se manifestou formalmente.

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O processo, porém, ainda passará pelo ministro da Justiça da Itália, Carlo Nordio. O magistrado tem um prazo de 45 dias para dar um parecer favorável ou contrário à extradição.

Julgamento

Zambelli foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão por ataques ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Segundo a decisão, a ex-deputada teria orientado um hacker a invadir o sistema do CNJ para inserir documentos falsos, incluindo um mandado de prisão contra Alexandre de Moraes. Ela foi julgada por invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica.

Na tentativa de escapar da pena, foi para a Itália em maio do ano passado — ela tem cidadania italiana. Ela estava na lista vermelha da Interpol e foi presa em 29 de junho de 2025.

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Após a prisão, a ex-deputada foi julgada no país europeu. A Justiça italiana decidiu mantê-la presa durante o julgamento, por entender que havia risco de fuga.