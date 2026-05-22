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Justiça italiana nega extradição de Carla Zambelli, diz advogado

Segundo defesa, Suprema Corte de Cassações anulou decisão anterior, da Corte de Apelações, que autorizava a extradição da ex-deputada

Zero Hora

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