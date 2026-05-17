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Juíza eleitoral cassa mandato de Jussara e Mano, prefeita e vice eleitos em Cachoeirinha

Sentença proferida neste sábado (16) afirma que mandatária usou maquinário público e servidores para gravar vídeos de autopromoção nas redes sociais; defesa afirma que irá recorrer da decisão

Anderson Aires

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Luís Felipe dos Santos

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