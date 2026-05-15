José Dirceu é diagnosticado com linfoma, diz hospital

José Dirceu está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Lula Marques / Agência Brasil/Divulgação

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu (PT), 80 anos, foi diagnosticado com um linfoma, conforme boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta sexta-feira (15). As informações são do g1.

Segundo o texto, o político foi internado no dia 10 de maio para a realização de exames gerais, que revelaram o diagnóstico. Ele apresenta quadro clínico estável e permanecerá internado para iniciar o tratamento específico.

Carreira política

Em março, Dirceu anunciou sua candidatura a deputado federal para as eleições deste ano pela primeira vez em 24 anos. Segundo ele, o retorno às urnas busca aumentar a bancada paulista do partido no Congresso.

— Nosso papel é fazer uma campanha em São Paulo, porque aqui o Lula ganhou a eleição de 2022, quando ele tirou 4 milhões de votos do Bolsonaro. Então nós queremos tirar 5, 6 do Flávio — declarou.

— E queremos disputar o governo com o Tarcísio. Acho que é muito importante o PT disputar esse governo de São Paulo com uma proposta para enfrentar o Tarcísio para valer — completou.

Em 2002, José foi eleito com 556.563 votos para o mesmo cargo que disputará em outubro. Depois disso, deixou a Câmara Federal para assumir a Casa Civil de Lula.

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