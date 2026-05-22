"Não temos força para aprovar tudo, então tem que negociar": Lula diz que terá reunião com Motta para falar sobre fim da escala 6x1

É a primeira vez que um presidente da República em exercício participa do programa. Tânia Rêgo / Agência Brasil / Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi entrevistado nesta sexta-feira (22) no programa Sem Censura, da TV Brasil, veículo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Entre os temas abordados estão a segurança pública, o uso da inteligência artificial (IA) nas eleições e o projeto que acaba com a escala 6x1.

Lula afirmou que na próxima segunda-feira (25) se reunirá com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para falar sobre o projeto que trata sobre a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais:

— Obviamente que nós não temos força para aprovar tudo o que a gente quer, então tem que negociar. Segunda-feira tenho uma reunião com o presidente da Câmara, com o ministro do Trabalho, para a gente discutir como é que a gente pode (fazer) essa negociação. Não dá para aceitar ficar quatro anos para fazer meia hora por ano, uma hora por ano, aí é brincar de fazer redução — disse Lula, referindo-se à possibilidade de uma diminuição gradual na jornada de trabalho.

Segundo o petista, o governo defende que a redução ocorra "de uma vez".

— (O fim da escala 6x1) Não vai trazer nenhum prejuízo à economia, vai trazer, eu diria, ganho para a economia, porque as pessoas vão estar mais tranquilas, as pessoas vão estar mais descansadas.

Fake news e IA

Logo no início da entrevista, Lula lamentou a disseminação das notícias falsas, o que definiu como "loucura":

— Hoje você tem essa loucura que é a fake news, a mentira, e as pessoas que não têm nenhuma responsabilidade com a verdade, as pessoas que vivem fazendo desaforo, vivem sendo violentas.

Citou também a importância da responsabilização de crimes virtuais:

— Se no (mundo) real é crime, no digital tem que ser crime.

E também abordou a utilização da inteligência artificial (IA) durante o período eleitoral:

— É normal ter inteligência artificial na eleição? Você não está comprando um objeto, você está escolhendo uma pessoa que vai governar o Brasil nos próximos quatro anos. Eu falei para o ministro (Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral) que eu acho que está na hora da gente pensar que a inteligência artificial vale para muita coisa, mas ela não pode valer na disputa eleitoral para escolher um prefeito, um governador, um deputado.

O presidente também afirmou que vetará o projeto de lei da minirreforma eleitoral, aprovado pela Câmara dos Deputados, que muda a prestação de contas dos partidos, flexibiliza regras de controle e autoriza o envio de mensagens em massa a eleitores previamente cadastrados.

— As bancadas aprovaram (na Câmara) uma coisa que vai fomentar o uso de robôs na eleição. Eu certamente vetarei. Primeiro, vou trabalhar para o Senado não aprovar, e depois eu vetarei — afirmou.

Segurança e feminicídios

A entrevista contou também com perguntas feitas por populares. Em uma das questões, Lula respondeu sobre a situação da segurança pública:

— Os Estados, por mais que tenham esforço, não dão conta de combater a criminalidade. Ora porque não leva muito a sério, ora porque muitas vezes os governadores se queixam que um bandido é preso e com dois dias ele é solto. É importante que a gente discuta efetivamente o envolvimento do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Executivo, porque o problema da segurança pública é uma coisa sagrada para o povo brasileiro, que não quer ser vítima de bala perdida.

De acordo com o presidente, a luta contra o crime organizado vai envolver R$ 11 bilhões. Também destacou que pedirá ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que paute a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, já aprovada pelos deputados federais.

Questionado sobre feminicídios, o presidente mencionou medidas tomadas para combater o problema e destacou que a mudança virá através da educação:

— Essa luta em defesa da mulher não é uma questão da mulher, é uma questão do homem. Resolvemos fazer o pacto com o Poder Judiciário, com o Senado e com a Câmara. Já foram aprovadas 11 leis. (...) Nós, homens, a gente fala pouco sobre a violência contra a mulher. É porque a gente não repreende os amigos que falam.

Essa é a primeira vez que um presidente da República em exercício participa do programa. Além da apresentadora Cissa Guimarães, a bancada da conversa reúne Nath Finanças e os jornalistas Luciana Barreto e Muka.

Encontro com Trump

Lula falou também sobre o encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ocorreu no início deste mês:

— Nós (EUA e Brasil) temos uma relação diplomática de 201 anos. Eu falei para o Trump: "Não adianta você ficar dizendo que tem navio de guerra, que tem avião de guerra. Eu não quero fazer guerra com você. Eu sei do meu tamanho. A minha guerra com você é na narrativa. Eu quero provar que você está errado, eu quero provar que eu estou certo. É assim que eu vou provar de fazer esse debate."