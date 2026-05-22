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"Não temos força para aprovar tudo, então tem que negociar": Lula diz que terá reunião com Motta para falar sobre fim da escala 6x1

Presidente falou com jornalistas na tarde desta sexta-feira (22) e abordou também temas como crime organizado e encontro com Trump 

Zero Hora

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