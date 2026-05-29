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Governo diz que classificar PCC e CV como terroristas é "retrocesso no combate ao crime" e critica família Bolsonaro por articulação

Nota da Secretaria de Comunicação Social foi publicada na tarde desta sexta-feira, em reação à medida do governo Trump

Zero Hora

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