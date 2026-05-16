Política

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Fundo de advogado e aliado de Eduardo Bolsonaro comprou casa em cidade dos EUA em que ele vive

Mercury Legacy Trust é administrado pelo ex-secretário nacional de Cultura André Porciuncula, que disse que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro "nunca morou ou usou a casa"

Estadão Conteúdo

Weslley Galzo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS