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Flávio diz que Bolsonaro falou para ele ficar firme e descartou Michelle como opção na corrida ao Planalto

Pré-candidato encontrou o pai, que está preso, na tarde de quarta-feira, após divulgação de conversas entre o senador e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, a quem pediu dinheiro para financiar filme

Estadão Conteúdo

Redação O Estado de S. Paulo

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