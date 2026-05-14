Política

Após diálogo com Vorcaro
Notícia

Flávio confirma que advogado que cuidou de fundo de filme "é de confiança de Eduardo Bolsonaro"

Em entrevista à GloboNews, o senador falou sobre as mensagens em que pede dinheiro ao banqueiro para financiar filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro

Zero Hora

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