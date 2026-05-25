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Flávio Bolsonaro viaja aos EUA para encontro com Trump e avisa Senado

Senador deve ficar ficar fora do País até a quinta-feira, dia 28 de maio; não foram divulgados mais detalhes da agenda do parlamentar 

Estadão Conteúdo

Naomi Matsui (Broadcast)

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