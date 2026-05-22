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Após repercussão do caso Vorcaro, Flávio Bolsonaro defende CPI do Banco Master: "Não tenho nada a esconder"; veja o vídeo

Senador diz ter omitido relação com o banqueiro Daniel Vorcaro por cláusula contratual; segundo ele, contato era ligado “exclusivamente” ao filme "Dark Horse"

Zero Hora

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