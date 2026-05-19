Flávio Bolsonaro admite ter visitado Vorcaro após ele sair da prisão

Flávio Bolsonaro admitiu que se encontrou com Daniel Vorcaro após ele deixar a prisão. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O pré-candidato à Presidência da República e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) revelou nesta terça-feira (19) que se encontrou com Daniel Vorcaro após ele deixar a prisão, no final de 2025. O dono do Banco Master voltou a ser preso neste ano.

O senador teria alegado que a visita teria servido para "colocar um ponto final na questão" do financiamento do filme Dark Horse, sobre a vida de Jair Bolsonaro.

— Eu fui, sim, ao encontro dele para botar um ponto final nessa história e dizer que, se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e o filme não correria risco. Então, foi uma grande dificuldade nesse momento arrumar outros investidores que pudessem concluir esse filme — disse o senador em um pronunciamento à imprensa.

A primeira prisão de Vorcaro aconteceu em 17 de novembro do ano passado, na primeira fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal. Na ocasião, ele foi preso no Aeroporto de Guarulhos e a PF desconfiava que ele tentava fugir do país.

O empresário deixou a cadeia em 29 de novembro, mas ficou em regime domiciliar. Vorcaro foi preso novamente em março, junto do cunhado, Fabiano Zettel, e de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o "Sicário".

Troca de mensagens entre Flávio e Vorcaro

Na última quarta-feira (13), conversas entre Vorcaro e Flávio Bolsonaro foram divulgadas pelo portal Intercept Brasil. Em áudios divulgados pela reportagem, Flávio pediu dinheiro ao banqueiro para ajudar a bancar a produção do filme Dark Horse, que estaria com "muitas parcelas para trás". Flávio pede desculpa por abordar o banqueiro em um "momento dificílimo" antes de cobrar os recursos, que teriam sido combinados anteriormente.

— Então, se você me dar um toque, uma posição aí. A gente precisa saber o que faz, cara, da vida. Já tem muita conta pra pagar esse mês e o mês seguinte também e agora que é a reta final que a gente não pode vacilar — diz Flávio.

Além do áudio, o filho do ex-presidente escreve a Vorcaro: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!"

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A última mensagem foi enviada em 15 de novembro, dias antes da prisão de Vorcaro no Aeroporto Internacional de São Paulo, onde pretendia embarcar para os Emirados Árabes Unidos.

Segundo informações da Agência Estado, os áudios revelados são legítimos e fazem parte da extração do conteúdo do primeiro telefone celular do banqueiro, apreendido pela Polícia Federal na primeira fase da Compliance Zero.