Política

Congresso

Fim da escala 6x1: veja, ponto a ponto, o que diz o relatório da Câmara

Proposta em discussão prevê escala de cinco dias semanais, com duas folgas, e carga horária máxima de 40 horas

Estadão Conteúdo

Naomi Matsui e Gabriel Máximo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS