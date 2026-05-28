Fim da escala 6x1: veja o que muda para trabalhadores e empregadores

PEC prevê período de transição antes de mudanças definitivas. XM4THX / stock.adobe.com

Os reflexos da aprovação do fim da escala 6x1 serão sentidos por trabalhadores e empregadores. Além da definição de dois dias de folga por semana, as cargas horárias semanal e diária serão reduzidas gradualmente até 2027.

O projeto ainda precisa passar por votação do Senado, e, depois, ser promulgado pelo Congresso Nacional. Mas, desde já, com a aprovação na Câmara dos Deputados, surgem dúvidas em relação ao que pode mudar na rotina de quem trabalha e de quem emprega.