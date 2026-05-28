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Fim da escala 6x1: em perguntas e respostas, entenda o que muda para os trabalhadores

Proposta de Emenda à Constituição foi aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (27)

Mathias Boni

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