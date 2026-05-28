Fim da escala 6x1: em perguntas e respostas, entenda o que muda para os empregadores

Empregadores terão período de transição para adequação às mudanças. Porthus Junior / Agencia RBS

Após meses de debates e mobilizações no país, a proposta de emenda à Constituição (PEC) que termina com a escala 6x1 foi aprovada pela Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (27).

A matéria passou inicialmente por uma comissão especial e, já durante a noite, foi aprovada em plenário. Após a aprovação, o texto agora segue para análise no Senado, onde tramitará em rito semelhante.

Conforme a PEC, a jornada máxima de trabalho no país cairá de 44 para 40 horas semanais, com dois dias de repouso remunerado — um deles, preferencialmente, no domingo. A jornada diária máxima será de oito horas, sem qualquer redução salarial.

A reportagem de Zero Hora conversou com o advogado trabalhista Eduardo Caringi Raupp, atualmente vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB/RS, e esclareceu alguns dos principais questionamentos relacionados à PEC e que afetam os empregadores.

Perguntas e respostas:

1. O que muda para minha empresa com a aprovação da PEC?

Com a aprovação da PEC, as empresas terão de reorganizar a jornada de trabalho dos funcionários. O número máximo de dias trabalhados por semana passa de seis para cinco, com a obrigatoriedade de conceder dois dias de descanso remunerado.

Além disso, o teto da jornada semanal será reduzido de 44 para 40 horas, o que exigirá ajustes nos contratos, escalas e na organização do trabalho, sempre respeitando as novas regras.

2. Os dois dias de folga dos funcionários precisam ser consecutivos?

A PEC não obriga que as folgas sejam consecutivas. A exigência é que a empresa conceda dois dias de descanso remunerado por semana, sendo que um deles deve, preferencialmente, ser no domingo.

Na prática, isso significa priorizar o domingo como folga, exceto em setores que têm autorização legal para funcionar nesse dia, como o comércio.

3. Com a redução da jornada, posso ajustar o salário dos empregados?

A PEC não permite reduzir salários nem pisos das convenções coletivas, mesmo com a diminuição dos dias e das horas trabalhadas por semana. As empresas terão de ajustar os contratos às novas jornadas, respeitando os limites de horas e dias, sem alterar a remuneração já acordada.

4. Acordos ou convenções coletivas ainda podem manter a escala 6x1?

Não. Com a entrada em vigor da PEC, acordos e convenções coletivas que contrariem as novas regras deixam de valer. Como se trata de uma mudança na Constituição, qualquer cláusula incompatível — mesmo negociada em acordo coletivo — perde validade automaticamente.

5. Meus funcionários já trabalham em escala 5x2. O que muda para a empresa?

Não será necessário mudar a escala de dias trabalhados. No entanto, se algum contrato ainda prevê 44 horas semanais, a empresa deverá reduzir essa carga para o novo limite máximo de 40 horas.

6. Meus funcionários já trabalham até 40 horas por semana. Preciso reduzir ainda mais a jornada?

Não será necessário reduzir a jornada de quem já trabalha até 40 horas semanais. A mudança foi apenas no teto máximo permitido, que caiu de 44 para 40 horas. O principal ajuste passa a ser o cumprimento obrigatório de dois dias de descanso remunerado por semana.

7. Quando as novas regras começam a valer para as empresas?

As mudanças terão um período de transição. Sessenta dias após a promulgação da emenda, a jornada semanal passará para 42 horas, já com dois dias de descanso remunerado. Após 12 meses, o limite máximo definitivo será de 40 horas semanais.

8. Contrato PJs. As mudanças da PEC também se aplicam a eles?

Não. As mudanças da PEC valem apenas para funcionários contratados pelo regime da CLT. Profissionais que prestam serviços como pessoa jurídica, sem vínculo empregatício formal, não são alcançados pelas novas regras.

9. Haverá alguma compensação para as empresas?

O texto aprovado não prevê indenização ou compensação do governo para empresas. Também não há previsão da retirada de encargos descontados na folha de pagamento, a fim de minimizar possíveis impactos às empresas.

10. O fim da escala 6x1 afeta MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte?