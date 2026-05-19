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Filhos de Bolsonaro e PL divulgam trailer de "Dark Horse", filme inspirado na vida do ex-presidente; assista

Deputado Mario Frias também publicou prévia; produção estrelada por Jim Caviezel retrata atentado de 2018 e apresenta ex-presidente como alvo de uma conspiração política

Zero Hora

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