Filhos de Bolsonaro e PL divulgam trailer de "Dark Horse", filme inspirado na vida do ex-presidente; assista

O trailer de Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi divulgado nesta terça-feira (19) em publicações quase simultâneas nas redes sociais do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Além dos filhos de Bolsonaro, o Instagram do Partido Liberal (PL) e o deputado federal Mario Frias (PL-SP) também fizeram publicações sobre a produção.

O lançamento ocorreu no mesmo dia em que o senador admitiu ter se reunido com o banqueiro Daniel Vorcaro, principal financiador da produção, após uma das prisões do dono do Banco Master.

Flávio foi o primeiro a publicar, seguido pelos demais em questão de minutos. O senador classificou o material como "o trailer mais aguardado do ano" e descreveu o pai como "um herói".

Frias, que assina o argumento do roteiro e é produtor executivo do filme, publicou a prévia acompanhada de críticas ao que chamou de "narrativas construídas" sobre 2018.

Em publicação no X, afirmou que "a verdade resiste ao tempo" e disse que o incômodo em torno do longa estaria na "proximidade com a realidade". O deputado também definiu Jair Bolsonaro como "o maior fenômeno político da história recente do Brasil".

O trailer

Apesar do tom de divulgação espontânea, o vídeo carrega uma marca d'água com a expressão "divulgação proibida".

A prévia mostra cenas em inglês, com falas como Brazil above everything, God above all ("Brasil acima de tudo, Deus acima de todos"), em referência ao slogan da campanha presidencial de Bolsonaro em 2018.

O enredo gira em torno de um suposto complô contra Bolsonaro, interpretado pelo ator Jim Caviezel, que culmina no atentado a faca sofrido pelo então candidato durante a corrida eleitoral daquele ano.

Em uma das passagens, um personagem que tenta matá-lo diz, também em inglês: "Esse 'mito', essa lenda, ele vai ganhar, ok? Se não combatermos a narrativa".

A atriz Camille Guaty, que vive Michelle Bolsonaro, aparece dirigindo-se ao médico que vai operar o ex-presidente após a facada: Doctor, God is with him ("Doutor, Deus está com ele").

Nas cenas finais, o trailer exibe a frase de campanha do filme: "Jim Caviezel, estrela do fenômeno global O Som da Liberdade, na incrível história real de um homem que inspirou seu povo a tomar seu país de volta".

Dark Horse ("azarão", em tradução livre) é uma coprodução Brasil-Estados Unidos dirigida por Cyrus Nowrasteh, com roteiro assinado por ele e pelo irmão Mark Nowrasteh.

Além de Caviezel e Guaty, o elenco reúne Marcus Ornellas, Sérgio Barreto e Eddy Finlay.