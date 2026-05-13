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"Dark Horse"
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"Fico sem graça de ficar te cobrando": o que diz o áudio vazado entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro

O conteúdo principal do diálogo é referente às despesas do filme "Dark Horse" — que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro

Zero Hora

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