Ex-prefeito de Uruguaiana Ronnie Mello tem celular apreendido em investigação da Polícia Civil

O ex-prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello (PP), foi alvo de um mandado de busca e apreensão e teve o celular apreendido na noite de quinta-feira (28). A ação foi realizada em meio a investigação da Polícia Civil que, mais cedo, havia levado à prisão o então secretário municipal de Esporte Lazer e Inclusão de Uruguaiana, Anderson Menezes.

Mello foi abordado por policiais civis na saída de um evento do qual participava. O objetivo do mandado era apreender o aparelho celular do político para análise. A Polícia Civil não se manifesta sobre a apreensão do celular de Mello nem sobre a prisão de Menezes porque o caso está em sigilo.

A reportagem apurou, no entanto, que Menezes, conhecido no município como "Cuco", é investigado pelos crimes de corrupção e organização criminosa. Conforme a prefeitura de Uruguaiana, ele foi exonerado do cargo depois de ser preso, na manhã de quinta. O agora ex-secretário foi levado à Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana, onde passa por audiência de custódia na tarde desta sexta-feira (29). Na sessão, prevista para se iniciar às 16h, o Judiciário vai definir se ele seguirá preso ou se receberá a liberdade provisória. O advogado Rodrigo Vieira, responsável pela defesa de Menezes, informou nesta sexta-feira que ainda não havia tido acesso à ordem de prisão e que por isso não poderia se manifestar.

Ronnie Mello, que é pré-candidato a deputado estadual, afirmou à reportagem que não possui envolvimento com os fatos investigados (confira abaixo o posicionamento).

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Também na manhã quinta, em ação coordenada pelo delegado Wellington Pinheiro, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão no prédio central da prefeitura de Uruguaiana e na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Inclusão. A prefeitura informou que acompanha a situação e seguirá prestando os esclarecimentos necessários.

Contatado, o Judiciário informou a Zero Hora que o processo relacionado à operação da Polícia Civil foi mantido em sigilo até o início da tarde desta sexta, em razão do cumprimento de outros mandados de busca e apreensão no curso das investigações.

Nesta tarde, o Judiciário disse ainda que o advogado de Menezes já está formalmente habilitado no processo e que agora possui amplo acesso aos autos, incluindo todos os documentos juntados. Além disso, o sigilo do processo foi reduzido após a realização das diligências.

Áudio

O vereador de Uruguaiana Luís Fernando Braite (PDT) se manifestou publicamente na quinta-feira relatando ter recebido propostas financeiras para desistir de uma possível candidatura ao cargo de deputado estadual. Isso, segundo o vereador, beneficiaria o ex-prefeito, também pré-candidato na mesma região.

Além disso, Braite afirma que recebeu proposta para votar favoravelmente às contas do ex-prefeito. O vereador do PDT diz ter realizado gravações e procurado as autoridades.

A Polícia Civil não confirma que o relato de Braite esteja relacionado ao contexto da operação que prendeu o então secretário e apreendeu o celular do ex-prefeito. Um áudio que circula nas redes sociais seria o registro de um encontro que teria acontecido entre Braite e de Menezes.

O ex-prefeito Ronnie Mello afirmou ter sido surpreendido com o mandado de busca e apreensão e negou ter envolvimento com os fatos investigados.

"Fiquei surpreso com a busca e apreensão, porém, fiz questão de entregar com a tranquilidade de quem não deve nada. Pelo contrário: lamento ter meu nome envolvido nisso tudo, pois nada do que foi afirmado procede. Os próprios áudios que ele (vereador Braite) usa como prova mostram um determinado cidadão tentando, insistentemente, induzir outra pessoa a me fazer parte disso, sem qualquer fundamento. Ainda mais em se tratando de alguém insignificante, oportunista e sem nenhuma expressão política, será que eu precisaria disso?", disse o ex-prefeito a Zero Hora, por meio de sua assessoria, na tarde desta sexta-feira.

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) informou nesta tarde que não irá se manifestar sobre o caso, em razão de tramitar sob segredo de Justiça.

O que diz a prefeitura

"A Prefeitura Municipal de Uruguaiana manifesta-se sobre a operação da Polícia Civil realizada nesta quinta-feira, que cumpriu mandados de busca e apreensão no prédio central da Administração Municipal e na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Inclusão, no âmbito de inquérito policial que tramita sob segredo de justiça.

A Administração Municipal informa que foi definida a exoneração do secretário municipal de Esporte, Anderson Menezes, decisão adotada para que o mesmo possa exercer, de forma plena e sem qualquer interferência institucional, seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório durante o andamento das investigações.

A medida também visa preservar a transparência, a serenidade e a normalidade administrativa dos serviços públicos municipais, permitindo que os fatos sejam apurados pelas autoridades competentes com a devida independência.

A Prefeitura reafirma seu respeito às instituições, ao trabalho da Polícia Civil e do Poder Judiciário, bem como seu compromisso permanente com a legalidade, a responsabilidade pública e o pleno esclarecimento dos fatos."