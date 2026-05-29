Política

Fronteira Oeste
Notícia

Ex-prefeito de Uruguaiana Ronnie Mello tem celular apreendido em investigação da Polícia Civil

Político do PP foi abordado na saída de evento; caso tramita em segredo de Justiça 

Leticia Mendes

Enviar emailVer perfil

Gabriel Jacobsen

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS