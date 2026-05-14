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Flávio Bolsonaro admite pedido de dinheiro a banqueiro Daniel Vorcaro para financiar filme; veja as reações

Pré-candidato do PL negou e depois admitiu ter pedido dinheiro ao dono do banco Master para financiar cinebiografia de Jair Bolsonaro

Caue Fonseca

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