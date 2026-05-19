Em áudio, Mario Frias agradece a Vorcaro por apoio ao filme sobre Bolsonaro e promete "falar como as coisas vão andando"

Deputado Mario Frias agradeceu apoio do banqueiro Daniel Vorcaro. Marcello Casal Jr. / Divulgação / Agência Brasil / Banco Master

Após o vazamento de conversas que mostram que o senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro pediu dinheiro para o banqueiro Daniel Vorcaro, o veículo de notícias The Intercept Brasil divulgou, nesta terça-feira (19), um áudio que mostra o deputado federal Mario Frias (PL-SP) agradecendo ao dono do Banco Master pelo apoio ao longa. Frias é um dos produtores do filme Dark Horse.

— Só te agradecer, meu irmão. Vamos mexer com o coração de muita gente. Vai ser muito importante pro nosso país, tá? Preciso de vez em quando te falar como as coisas vão andando, tá? — diz Frias no áudio divulgado pelo site.

A mensagem teria sido enviada no dia 11 de dezembro de 2024, uma hora depois de um encontro que estava previsto para acontecer entre o senador Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro.

A publicação do Intercept também mostra trechos de diálogos em texto. Em uma das mensagens, Frias chama Vorcaro de "irmão" e diz que o filme que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro é "o grande milagre".

Os registros dos diálogos entre o deputado e o dono do Banco Master contradizem uma das versões de Mario Frias, que disse que o filme Dark Horse não havia recebido "um único centavo" de Vorcaro.

"Como já esclareceu a produtora GOUP Entertainment, não há um único centavo do sr. Daniel Vorcaro em Dark Horse. E, ainda que houvesse, não haveria problema algum: trata-se de relação estritamente privada, entre adultos capazes, sem um único real de dinheiro público envolvido. E, na época, não havia qualquer suspeita a ele e seu banco", escreveu Frias no dia 13 de maio na rede social X.

Na semana passada, o Intercept revelou que o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente homenageado no longa, havia negociado R$ 134 milhões com Vorcaro para financiar Dark Horse. Desse total, o banqueiro chegou a pagar R$ 61 milhões.

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Conversas entre Flávio e Vorcaro

Os diálogos entre Flávio e Vorcaro foram divulgados na quarta-feira (13) pelo Intercept Brasil em reportagem que conta com áudio e trechos de conversas. O senador Flávio Bolsonaro pediu US$ 24 milhões (R$ 134 milhões, em valores da época) a Daniel Vorcaro para a produção do filme. O banqueiro pagou US$ 10,6 milhões (R$ 61 milhões) entre fevereiro e maio de 2025.

— Fico sem graça de ficar te cobrando, mas é que está em um momento muito decisivo do filme e como tem muita parcela para trás, está todo mundo tenso, preocupado — diz Flávio Bolsonaro no áudio divulgado (ouça abaixo).

Nas mensagens, Flávio Bolsonaro escreve ainda a Vorcaro: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs."

A mensagem teria sido enviada no dia 16 de novembro de 2025. No dia seguinte, Vorcaro foi preso por suspeita de operações fraudulentas envolvendo o banco. O Master foi liquidado no dia 18 de novembro de 2025.

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Quem é Daniel Vorcaro

Banqueiro de 42 anos, Vorcaro ingressou no setor em 2016, quando adquiriu participação no Banco Máxima, então em dificuldades. Em 2018, assumiu o controle e, em 2021, rebatizou a instituição como Banco Master.

O banco de Vorcaro adotou uma estratégia agressiva no mercado financeiro, mas acabou em crise. A tentativa de venda da instituição para o Banco de Brasília (BRB) enfrentou resistência no Banco Central, que, mais tarde, decretou a liquidação do Master.

Em novembro de 2025, Vorcaro foi preso ao tentar deixar o país por suspeita de fraudes contra o sistema financeiro. O banqueiro voltou a ser preso em março de 2026. Atualmente, Vorcaro está preso preventivamente na Superintendência da Polícia Federal.