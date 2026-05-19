Política

"Dark Horse"
Notícia

Em áudio, Mario Frias agradece a Vorcaro por apoio ao filme sobre Bolsonaro e promete "falar como as coisas vão andando"

Diálogo divulgado pelo site The Intercept Brasil contradiz uma das versões apresentadas pelo deputado na semana passada, quando ele disse que a produção não havia recebido "um único centavo" do banqueiro

Zero Hora

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