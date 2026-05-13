O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediu dinheiro para o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para pagar despesas do filme Dark Horse, que conta a história de seu pai, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro. A informação foi divulgada pelo veículo de notícias Intercept Brasil, nesta quarta-feira (13), em reportagem que conta com áudio e trechos de conversas, e confirmada pelo jornal O Estado de S. Paulo.

— Fico sem graça de ficar te cobrando, mas é que está em um momento muito decisivo do filme e como tem muita parcela para trás, está todo mundo tenso, preocupado — diz Flávio Bolsonaro no áudio divulgado.

De acordo com o Estadão, os diálogos são autênticos e fazem parte da extração do conteúdo do primeiro telefone celular do banqueiro, que foi apreendido pela Polícia Federal na primeira fase da Operação Compliance Zero.

Nas mensagens, Flávio Bolsonaro escreve ainda a Vorcaro: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs."

A mensagem teria sido enviada no dia 16 de novembro de 2025. No dia seguinte, Vorcaro foi preso por suspeita de operações fraudulentas envolvendo o banco. O Master foi liquidado no dia 18 de novembro de 2025.

Segundo as informações divulgadas pelo Intercept, entre fevereiro e maio de 2025, Vorcaro chegou a pagar R$ 61 milhões para a produção do filme Dark Horse.

Em nota (leia abaixo a íntegra), Flávio Bolsonaro admitiu que procurou patrocínio:

"Mais do que nunca é fundamental a instalação da CPI do Banco Master. É preciso separar os inocentes, dos bandidos. No nosso caso, o que aconteceu foi um filho, procurando patrocínio PRIVADO para um filme PRIVADO sobre a história do próprio pai."

Segundo ele, não foram pedidas vantagens em troca: "Não recebi dinheiro ou qualquer vantagem."

Em um vídeo publicado no Instagram, Flávio afirma que existia um contrato com Vorcaro:

— Com o passar do tempo ele simplesmente parou de honrar as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme.

Na tarde desta quarta-feira, após o vazamento dos diálogos, Flávio e aliados realizaram uma reunião de emergência. Em um carro, o senador saiu do imóvel que usa como "QG" de campanha sem falar com a imprensa. Em outro veículo, saiu o coordenador da campanha de Flávio, Rogério Marinho (PL-RJ). Mais cedo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, já havia deixado o local.

Mensagens foram enviadas por Flávio a Vorcaro no final do ano passado, antes da prisão do banqueiro. Banco Master / Divulgação ; Evaristo Sa,AFP / Divulgação

Antes de admitir contato, Flávio disse que financiamento é "mentira"

Mais cedo, antes de admitir que pediu dinheiro ao banqueiro, Flávio Bolsonaro afirmou ser "mentira" que o filme Dark Horse tenha tido o financiamento do banqueiro Daniel Vorcaro.

Na manhã desta quarta-feira (13), após se encontrar com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, Flávio foi questionado por um repórter do Intercept Brasil sobre o tema, em conversa com outros jornalistas, antes da publicação da reportagem do veículo que revela a negociação.

— É mentira, de onde você tirou isso? — diz Flávio.

Depois, o jornalista afirma que o Intercept divulgaria mensagens de Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro a Vorcaro. O senador, em seguida, fala:

— É mentira, pelo amor de Deus, de onde você tirou isso? É dinheiro privado, dinheiro privado.

Quem é Daniel Vorcaro

Banqueiro de 42 anos, Vorcaro ingressou no setor em 2016, quando adquiriu participação no Banco Máxima, então em dificuldades. Em 2018, assumiu o controle e, em 2021, rebatizou a instituição como Banco Master.

O banco de Vorcaro adotou uma estratégia agressiva no mercado financeiro, mas acabou em crise. A tentativa de venda da instituição para o Banco de Brasília (BRB) enfrentou resistência no Banco Central, que, mais tarde, decretou a liquidação do Master.

Em novembro de 2025, Vorcaro foi preso ao tentar deixar o país por suspeita de fraudes contra o sistema financeiro. O banqueiro voltou a ser preso em março de 2026.

Atualmente, Vorcaro está preso preventivamente na Superintendência da Polícia Federal.

Filho de Henrique Vorcaro, fundador da construtora Multipar, Daniel tem dois filhos.

Nota de Flávio Bolsonaro: