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Ministros do Supremo reiteram proibição de criação de novos penduricalhos

Em caso de descumprimento, gestores poderão responder nas esferas penal, civil e administrativa. Flávio Dino foi seguido por Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin

Zero Hora

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