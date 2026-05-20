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Dino pede explicações à Câmara sobre viagem do deputado Mario Frias ao Exterior, e dá prazo de 48 horas para resposta

Parlamentar está envolvido na polêmica do filme "Dark Horse", bancado pelo dono do Banco Master, Daniel Vorcaro

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS