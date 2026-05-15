Dino determina apuração sobre emendas ligadas a filme de Bolsonaro

Flávio Dino notificou deputados para prestarem esclarecimentos ao Supremo. Victor Piemonte / STF

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou nesta sexta-feira (15) a abertura de uma investigação preliminar sobre o envio de emendas parlamentares a ONGs ligadas à produtora responsável pela cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro, Dark Horse.

A apuração tramita sob sigilo. Nesta semana, o Intercept revelou que o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro teria procurado o banqueiro Daniel Vorcaro em busca de recursos para a produção do filme.

Denúncias enviadas ao STF

Em abril deste ano, a deputada Tabata Amaral (PSB-SP) solicitou ao Supremo providências sobre o envio de recursos oriundos de emendas parlamentares para as entidades, fato que poderia ser considerado como desvio de finalidade na aplicação de recursos públicos.

Posteriormente, o deputado Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) também denunciou o caso.

Segundo os parlamentares, os deputados Marcos Pollon (PL-MS), Mário Frias (PL-SP) e Bia Kicis (PL-SP) enviaram emendas para o Instituto Conhecer Brasil e à Academia Nacional de Cultura.

As duas entidades fazem parte do mesmo conglomerado de ONGs e são ligadas à produtora audiovisual Go Up Entertainment, responsável pelas gravações do filme Dark Horse, que ainda não foi lançado e retrata a trajetória política do ex-presidente.

Após receber o pedido de providências, o ministro Flávio Dino determinou que os deputados expliquem a destinação dos recursos. Pollon e Bia Kicis negaram o envio direto de verbas para a produtora.

Mário Frias, que destinou R$ 2 milhões ao Instituto Conhecer Brasil em emendas de 2024 e 2025, não foi localizado pelo oficial de Justiça do Supremo. Diante disso, Dino solicitou à Câmara os endereços residenciais do parlamentar em São Paulo e Brasília.

Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro e Dark Horse

Nesta semana, o Intercept revelou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediu dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro para financiar as gravações do filme que retrata a vida política de Bolsonaro.