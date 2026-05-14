Política

Tribunal Superior Eleitoral 
Notícia

Dias Toffoli assume vaga efetiva no TSE após renúncia de Cármen Lúcia 

A eleição simbólica foi realizada pelo plenário do Supremo. O magistrado já fazia parte do colegiado, atuando como ministro substituto

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS