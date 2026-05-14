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Deputados afirmam que vão pedir investigação sobre relação entre Vorcaro e Flávio Bolsonaro

Parlamentares confirmaram que vão apresentar denúncia à Polícia Federal (PF), bem como um requerimento à Receita Federal e pedido de abertura de CPI

Agência Brasil

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