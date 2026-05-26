Política

Legislativo
Notícia

Deputado pede vista e votação da PEC da escala 6x1 é adiada em comissão da Câmara

Mauricio Marcon (PL-RS) pediu mais tempo para analisar o texto. Quarta-feira, a partir das 10h, a proposta deve ser votada pela comissão da Câmara dos Deputados

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS