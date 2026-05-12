Deputado do Rio é alvo de operação da PF contra fraudes em programa de castração de animais que chegam a R$ 200 milhões

O deputado federal Marcelo Queiroz (PSDB) é alvo de operação da Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (12). A ofensiva tem como alvo grupo suspeito de fraudar licitação em contratos vinculados à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro (Seapa), do qual ela era chefe na época dos fatos investigados.
De acordo com o g1, a PF identificou indícios de superfaturamento, fraude em processos licitatórios e outros crimes em contratos voltados à prestação de serviços de castração e esterilização de animais. Os valores somam cerca de R$ 200 milhões.
O celular de Queiroz foi apreendido nesta terça, enquanto ele se preparava para embarcar para Brasília.
Conforme investigação da PF, as irregularidades foram constatadas em contratos firmados entre o governo do Rio e uma empresa privada.
Ao todo, são cumprido 12 mandados de busca e apreensão nos municípios de Itaocara, Macaé, Niterói e no Rio de Janeiro, além de São Roque e Mairinque, em São Paulo.
Até a publicação desta matéria, Queiroz não havia se manifestado.