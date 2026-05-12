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Deputado do Rio é alvo de operação da PF contra fraudes em programa de castração de animais que chegam a R$ 200 milhões

Marcelo Queiroz (PSDB) era chefe da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento na época dos contratos investigados

Zero Hora

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