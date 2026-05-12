Deputado do Rio é alvo de operação da PF contra fraudes em programa de castração de animais que chegam a R$ 200 milhões

Marcelo Queiroz é deputado federal pelo PSDB. Kayo Magalhaes / Câmara dos Deputados

O deputado federal Marcelo Queiroz (PSDB) é alvo de operação da Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (12). A ofensiva tem como alvo grupo suspeito de fraudar licitação em contratos vinculados à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro (Seapa), do qual ela era chefe na época dos fatos investigados.

De acordo com o g1, a PF identificou indícios de superfaturamento, fraude em processos licitatórios e outros crimes em contratos voltados à prestação de serviços de castração e esterilização de animais. Os valores somam cerca de R$ 200 milhões.

O celular de Queiroz foi apreendido nesta terça, enquanto ele se preparava para embarcar para Brasília.

Leia Mais PGR pede condenação de Eduardo Bolsonaro por coação

Conforme investigação da PF, as irregularidades foram constatadas em contratos firmados entre o governo do Rio e uma empresa privada.

Ao todo, são cumprido 12 mandados de busca e apreensão nos municípios de Itaocara, Macaé, Niterói e no Rio de Janeiro, além de São Roque e Mairinque, em São Paulo.