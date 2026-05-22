Defesa de Vorcaro pede transferência do banqueiro para a Papudinha 

Vorcaro foi transferido internamente na Superintendência do Distrito Federal na segunda (18). Banco Master / Divulgação

A defesa de Daniel Vorcaro pediu, nesta quinta-feira (21), a transferência do banqueiro de uma cela na Superintendência da Polícia Federal (PF) para o 19º Batalhão da Polícia Militar no Distrito Federal, dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, conhecido como "Papudinha".

Conforme os advogados de Vorcaro, as condições do local em que o banqueiro está sob custódia na PF não estariam adequadas. O pedido da defesa vem após a Polícia Federal (PF) ter negado a proposta de delação premiada do banqueiro na quarta-feira (20). As informações são do g1.

Preso na Superintendência

Na segunda-feira (18), Vorcaro foi transferido internamente para uma cela comum na carceragem da Superintendência do Distrito Federal.

Com isso, ele passou a ser submetido às regras do normativo interno da PF para a visita de advogados. Essas regras permitem duas visitas por dia por um período de meia hora.

Antes, ele estava alocado em uma sala de Estado-Maior que havia sido reformada para abrigar o ex-presidente Jair Bolsonaro no cumprimento de sua prisão. Vorcaro ficou no local para trabalhar na sua proposta de delação premiada com seus advogados e passava quase o dia inteiro reunido com eles.

A PF já havia solicitado a André Mendonça que Vorcaro fosse transferido de volta para um presídio, sob o argumento de que as condições dele na prisão na Superintendência alteravam e afetavam a rotina da administração.

O STF ainda deve analisar um pedido da PF para que Daniel Vorcaro retorne para o presídio federal em Brasília, onde ele estava antes de ser transferido para a Superintendência.

Quem é Daniel Vorcaro

Banqueiro de 42 anos, Vorcaro ingressou no setor em 2016, quando adquiriu participação no Banco Máxima, então em dificuldades. Em 2018, assumiu o controle e, em 2021, rebatizou a instituição como Banco Master.

O banco de Vorcaro adotou uma estratégia agressiva no mercado financeiro, mas acabou em crise. A tentativa de venda da instituição para o Banco de Brasília (BRB) enfrentou resistência no Banco Central, que, mais tarde, decretou a liquidação do Master.

Em novembro de 2025, Vorcaro foi preso ao tentar deixar o país por suspeita de fraudes contra o sistema financeiro. O banqueiro voltou a ser preso em março de 2026.

Filho de Henrique Vorcaro, fundador da construtora Multipar, Daniel tem dois filhos.