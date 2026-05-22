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Defesa de Vorcaro pede transferência do banqueiro para a Papudinha 

Pedido vem após a Polícia Federal negar acordo de delação premiada na quarta-feira (20). Vorcaro atualmente está preso na Superintendência da PF

Zero Hora

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