Daniel Vorcaro aparece creditado como produtor executivo de filme sobre Jair Bolsonaro no IMDb

Página do filme no IMDB consta com o nome de Daniel Vorcaro como produtor executivo. Reprodução / IMDB

O banqueiro Daniel Vorcaro aparece creditado como produtor executivo de Dark Horse, filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro, no IMDb. A plataforma é conhecida por reunir informações sobre filmes, séries e produções audiovisuais, sendo uma referência no universo cinéfilo.

Além de Vorcaro, também aparece como produtor executivo o ex-secretário de Cultura e deputado federal Mário Frias (PL-RJ), e o de Karina da Gama, da produtora Go Up Entertainment. As informações são de O Globo.

No IMDb, usuários com contas pagas podem editar páginas de filmes e produções audiovisuais. Não é possível confirmar quando o nome de Vorcaro foi incluído nos créditos de Dark Horse.

Pedido de dinheiro

Nessa quarta-feira (13), uma reportagem de Intercept Brasil revelou conversas entre o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro sobre um pedido de dinheiro referente às despesas da produção. O político teria solicitado uma contribuição equivalente a US$ 24 milhões para financiar o longa-metragem sobre Jair Bolsonaro. As conversas encontradas pela Polícia Federal também indicariam pagamentos efetivos de R$ 61 milhões.

Segundo o Estadão, os diálogos são considerados autênticos e fazem parte do material extraído do primeiro celular de Vorcaro, apreendido pela PF durante a primeira fase da Operação Compliance Zero.

Produtora do filme nega

Notas divulgadas pelo deputado Mário Frias (PL-RJ) e da empresa Goup, responsável pela execução do projeto cinematográfico asseguram que nenhum recurso de Vorcaro chegou até eles.

A versão contradiz a informação de Flávio Bolsonaro que declarou haver prestações em atraso da ajuda financeira do dono do Master e que por isso entrou em contato com Vorcaro pedindo os pagamentos.

"A Goup Entertainment afirma categoricamente que, dentre os mais de uma dezena de investidores que compõem o quadro de financiadores do longa-metragem Dark Horse, não consta um único centavo proveniente do sr. Daniel Vorcaro, do Banco Master ou de qualquer outra empresa sob o seu controle societário", diz nota da produtora.

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Investigação

A Polícia Federal informou, nesta quinta-feira (14), que abrirá uma investigação para apurar os acertos financeiros entre Vorcaro e Flávio Bolsonaro. A apuração também deve analisar a suspeita de que recursos tenham sido direcionados a um fundo sediado no Texas, ligado ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), para custear sua permanência nos Estados Unidos.

Segundo as investigações, o fundo teria sido utilizado após decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) bloquearem contas e dificultarem o recebimento de recursos por Eduardo Bolsonaro no exterior.

Mistério sobre a trama

A sinopse oficial de Dark Horse ainda não foi apresentada, mas cenas divulgadas mostram momentos marcantes da vida e da carreira política de Bolsonaro, incluindo o atentado sofrido por ele na corrida presidencial de 2018. A direção é de Cyrus Nowrasteh. O elenco é formado por Lynn Collins, Esai Morales e Felipe Folgosi.

Bolsonaro, que atualmente está preso e cumpre a condenação de 27 anos e 3 meses de reclusão, será interpretado pelo ator Jim Caviezel, conhecido por A Paixão de Cristo.

Filmado integralmente em inglês, o projeto adotou medidas rigorosas para garantir a segurança e evitar vazamentos, incluindo a proibição de celulares e a revista dos profissionais no set.

Leia o comunicado da GOUP Entertainment

A GOUP Entertainment esclarece, preliminarmente, que a legislação norte-americana aplicável a operações privadas de captação no setor audiovisual veda a divulgação da identidade de investidores cujos aportes encontrem-se resguardados por acordos de confidencialidade (Non-Disclosure Agreements). Trata-se de prerrogativa contratual e regulatória legítima, assegurada aos financiadores de projetos estruturados sob o regime de investimento privado, e que esta produtora é obrigada a observar.

Sem prejuízo das restrições acima e com o propósito de afastar especulações infundadas, a GOUP Entertainment afirma categoricamente que, dentre os mais de uma dezena de investidores que compõem o quadro de financiadores do longa-metragem Dark Horse, não consta um único centavo proveniente do sr. Daniel Vorcaro, do Banco Master ou de qualquer outra empresa sob o seu controle societário.

A produtora reafirma que o projeto cinematográfico Dark Horse foi estruturado dentro de modelo privado de desenvolvimento audiovisual, por meio de articulações, parcerias e mecanismos legítimos do mercado de entretenimento nacional e internacional, sem utilização de recursos públicos.

Cumpre destacar, ademais, que conversas, apresentações de projeto ou tratativas eventualmente mantidas com potenciais apoiadores e empresários não configuram, por si só, efetivação de investimento, participação societária ou transferência de recursos — sendo improcedente qualquer ilação em sentido contrário.

A GOUP Entertainment repudia, portanto, tentativas de associação indevida entre a produção cinematográfica e fatos externos desprovidos de comprovação documental, financeira ou contratual.

A produtora permanece à disposição das autoridades competentes e da imprensa para os esclarecimentos cabíveis, reafirmando seu compromisso com a transparência, a legalidade e a integridade de suas operações.

GOUP Entertainment

Leia o comunicado de Mário Frias

Na condição de produtor executivo do longa-metragem Dark Horse, sobre a trajetória do presidente Jair Bolsonaro, esclareço:

1. O senador Flávio Bolsonaro não tem qualquer sociedade no filme ou na produtora. Seu papel limitou-se à cessão dos direitos de imagem da família e, naturalmente, ao peso que seu sobrenome agrega na hora de atrair investidores interessados em financiar um projeto desse porte — o que é legítimo, esperado e não configura, em si, nada além do óbvio.

2. Como já esclareceu a produtora GOUP Entertainment, não há um único centavo do sr. Daniel Vorcaro em Dark Horse. E, ainda que houvesse, não haveria problema algum: trata-se de relação estritamente privada, entre adultos capazes, sem um único real de dinheiro público envolvido. E, na época, não havia qualquer suspeita a ele e seu banco.

3. Dark Horse é uma superprodução em padrão hollywoodiano, com 100% de capital privado, ator de primeira linha, além de diretor e roteirista de renome internacional — com qualidade inédita para retratar o maior líder político brasileiro do século XXI. O projeto é real, será lançado nos próximos meses e, para quem investiu, será um negócio bem-sucedido.

4. ⁠Desde o anúncio do projeto, Dark Horse vem sendo alvo reiterado de ataques direcionados não apenas à produção do filme, mas também à sua própria viabilidade e futura exibição. Há uma tentativa permanente de descredibilizar a obra perante a opinião pública, investidores e parceiros do setor audiovisual, muitas vezes por motivações claramente políticas e ideológicas. Ainda assim, o projeto segue firme, estruturado e respaldado por profissionais experientes da indústria cinematográfica internacional.

5. Por fim, um lembrete pessoal: geri bilhões da Lei Rouanet à frente da Secretaria Especial da Cultura e saí do governo com as mãos limpas. Quem não se enriqueceu com bilhões certamente não iria se sujar pelos R$ 2 milhões que a imprensa agora tenta atribuir.

Deputado Federal Mário Frias