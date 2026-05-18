Conversas Cruzadas: Rosane de Oliveira analisa quem ganha e perde na eleição após áudio de Flávio Bolsonaro a Vorcaro

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min , o apresentador Eduardo Rosa recebe a jornalista e colunista de GZH Rosane de Oliveira , para debater as repercussões do áudio de Flávio Bolsonaro a Vorcaro e os possíveis efeitos do caso sobre o cenário político e a disputa eleitoral .

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a quinta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.