Conversas Cruzadas: Moraes suspende Lei da Dosimetria, STF vai manter decisão?

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe a advogada e professora de Direito Constitucional da UFRJ Carolina Cyrillo e o advogado, professor universitário e mestre em Direito Pedro Kurban, para debater a suspensão da Lei da Dosimetria por decisão do ministro Alexandre de Moraes e se o STF deve manter ou rever a determinação.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a quinta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.