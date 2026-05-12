Conversas Cruzadas: Moraes suspende Lei da Dosimetria, STF vai manter decisão?

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe a advogada e professora de Direito Constitucional da UFRJ Carolina Cyrillo e o advogado, professor universitário e mestre em Direito Pedro Kurban, para debater a suspensão da Lei da Dosimetria por decisão do ministro Alexandre de Moraes e se o STF deve manter ou rever a determinação.