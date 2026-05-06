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Conselho de Ética aprova relatório que pede suspensão de Marcel van Hattem e de outros dois deputados por ocupação da Mesa Diretora

Episódio ocorreu em agosto do ano passado. Parlamentares podem recorrer à Comissão de Constituição e Justiça 

Zero Hora

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