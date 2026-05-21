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Congresso derruba vetos de Lula e restabelece doações a Estados e municípios durante período eleitoral

Presidente da República vetou 44 trechos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), mas parlamentares decidiram suspender apenas quatro deles

Zero Hora

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