Congresso derruba vetos de Lula e restabelece doações a Estados e municípios durante período eleitoral

Sessão conjunta entre deputados e senadores ocorreu nesta quinta-feira. Andressa Anholete / Agência Estado

O Congresso Nacional derrubou, nesta quinta-feira (21), quatro trechos dos vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, liberando a doação de bens, valores ou benefícios pela administração pública durante o período eleitoral para Estados e municípios. A medida vale também para municípios inadimplentes.

A sessão conjunta do Congresso foi conduzida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Ao todo, Lula vetou 44 trechos da LDO, mas o Congresso decidiu derrubar apenas quatro deles.

Alcolumbre afirmou que, nos últimos meses, vários parlamentares e lideranças foram acionados por membros dos poderes Executivo e Legislativo municipais que solicitavam a derrubada dos vetos presidenciais.

— É do conhecimento de todos o atual quadro de desafios orçamentários e fiscais que as prefeituras por todo o país têm enfrentado para implementar políticas públicas. E, por isso, neste cenário, esta sessão congressual, com esta pauta previamente estabelecida, esta deliberação é de extrema importância para que os pequenos municípios brasileiros possam ter acesso aos convênios — disse.

Vetos derrubados

Repasses federais a municípios

Inicialmente, o governo federal argumentou que a proposta incluída na LDO, que define as regras do Orçamento da União, criava uma brecha na Lei das Eleições. Segundo o Planalto, a legislação eleitoral já proíbe, nos três meses antes das eleições, o repasse voluntário de recursos da União para Estados e municípios, exceto em casos de obras já em andamento, situações de emergência ou calamidade pública.

Contudo, a maioria no Congresso, formada parlamentares favoráveis à derrubada do veto, afirmou que essa restrição poderia comprometer investimentos e a continuidade de serviços em municípios. Portanto, o trecho foi derrubado.

Outro ponto restabelecido pelo Congresso dispensa os municípios com até 65 mil habitantes da exigência de adimplência fiscal para receber transferências voluntárias da União, firmar convênios e acessar recursos federais, incluindo emendas parlamentares.

O dispositivo havia sido vetado por Lula sob o argumento de que contrariava a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e poderia violar regras constitucionais ligadas à seguridade social. Na mensagem enviada ao Congresso em janeiro, o governo afirmou que a LDO, por ser uma norma temporária e ordinária, não poderia flexibilizar exigências previstas na legislação fiscal.

O Planalto também sustentou que permitir repasses a municípios inadimplentes poderia afrontar o artigo 195 da Constituição Federal, que proíbe benefícios a entes com débitos junto à seguridade social.

Rodovias e hidrovias

Além disso, deputados e senadores derrubaram dois vetos relacionados à infraestrutura de transporte. Com a decisão, volta a valer a autorização para que a União destine recursos à construção e manutenção de rodovias estaduais e municipais, desde que voltadas à integração de modais de transporte ou ao escoamento da produção.

Também foi restabelecida a possibilidade de investimentos federais em hidrovias fora da competência direta da União. O governo havia vetado os dispositivos sob a justificativa de que as exceções ampliariam excessivamente as atribuições federais e poderiam descaracterizar a finalidade dos programas orçamentários.

Articulação durante a Marcha dos Prefeitos