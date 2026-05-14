Política

Corrida ao Piratini
Notícia

Como o pedido de dinheiro de Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro repercute na campanha ao governo do RS

Gabriel Souza (MDB) e Juliana Brizola (PDT) estudam como usar politicamente o episódio, enquanto Luciano Zucco (PL) defende CPI do Banco Master

Fábio Schaffner

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